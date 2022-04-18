KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI - Son Dakika
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KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI

18.04.2022 13:13

KAĞITHANE'de sahur vakti motosikletinin çalındığını anlayan genç, hırsızın üstüne atlayarak motosikletini kurtardı.

KAĞITHANE'de sahur vakti motosikletinin çalındığını anlayan genç, hırsızın üstüne atlayarak motosikletini kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Motosikletin sahibi Abdullah Aktaş "Motosiklet almak için yıllarımı verdim. Gençliğimi heba ettim. Bunlar aklıma geldi. Direk koşarak adamın üstüne atladım. Birkaç saniye ile kurtardım" dedi.

Olay, Çağlayan Hürriyet Mahallesi'nde Perşembe günü sahur vakti meydana geldi. Arkadaşın evine sahura giden Abdullah Aktaş, çay içmek için dışarı çıkınca motosikletinin çalıştığını fark etti. Motosikletin sesinden kendi motosikleti olduğunu anlayan Aktaş, hızla merdivenlerden inerek hırsızın üzerine atladı. Hırsız ve motosiklet ayrı taraflara düştü. Aktaş, motosikletini tutarken hırsız olay yerinden kaçtı.

HIRSIZIN ÜZERİNE ATLAYARAK DURDURDU; O ANLAR KAMERADA

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokak üzerinde park edilen motosikletin yanına gelen bir kişi etrafı kontrol ettikten sonra motorun kilidini kırıyor. Motorunun çalıştığını fark eden Aktaş, koşarak şüphelinin üzerine atlıyor. İkisi de yere düşünce şüpheli olay yerinden hızla kaçıyor.

"BU MOTORU ALMAK İÇİN GENÇLİĞİMİ VERDİM; ONUN İÇİN KOŞARAK ADAMIN ÜZERİNE ATLADIM"

Abdullah Aktaş "Olay Çağlayan Hürriyet Mahallesinde oldu. Arkadaşım beni sahura çağırdı. Gece saat 02.30 civarı çay içmek için kapıya çıktık. Bir anda motorumun çalıştığını fark ettim. Motorumun sesini bildiğim için anında tanıdım. Kafamı kaldırıp baktığımda motosikletimin üzerinde başka biri vardı. Hemen arkadaşıma seslendim. Sait motor çalışıyor koş dedim. İkimiz bir anda fırladık. Yirmi basamaklı bir merdiven vardı. Üç dört adımda bitirdim orayı. Hırsız hala bizi fark etmedi. Yan yana, göz göze geldik beni ondan sonra fark etti. Bir anda düşüp sersemlesin diye kafasına vurdum. Kendisi sağ motosiklet ise sola düştü. Sonra kaçmayı başardı. Motorla beraber aynı yöne düşse yakalamıştım. Ayrı ayrı düştüğü için bir anda kalktı ve koşarak kaçtı. Birkaç saniye ile motorumu kurtardım. Motosiklet almak için yıllarımı verdim. Gençliğimi heba ettim bu motosikleti alabilmek için. Hiçbir şey düşünmedim. Tamamen motosikletimi düşündüm. İlk motosikletim. Tamamıyla kendim aldım. Kimseden destek almadan alnımın teriyle kazandım. Bunlar aklıma geldi. Direk koşarak adamın üstüne atladım. Birkaç saniye ile kurtardım" dedi.

- İstanbul
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI
KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI - Son Dakika
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