Kağıthane'de berbere silahlı saldırı, müşteri vuruldu

KAĞITHANE'de motosikletli 2 kişi, berbere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda içeride tıraş olan Emrah Özbek (37) yaralanırken, maskeli saldırganlar ise kaçtı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.35'te Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Gümüş Sokak'taki bir berberde yaşandı. Motosikletle sokağa giren 2 kişiden biri motordan inerek, sokaktaki berber dükkanına doğru koştu. İçeriye girip 4 el ateş eden şüpheli, müşteri koltuğunda oturan Emrah Özbek'i bacağından yaraladı. Şüpheli daha sonra beraberindeki diğer kişinin kullandığı motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan Özbek ise kanlar içinde yere yığıldı.

Çok kan kaybettiğini gören bir kişi Özbek'i kendi aracıyla hastaneye götürdü. Bu sırada polis işe şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.Olayın görgü tanıklarından Hasan Kanmaz, "Berber bizim arkadaşımız. Biz de bu mahallenin çocuğuyuz, esnafız. Bugün oturuyorduk, 2 el silah sesi duyduk. Bir tane motosiklet geçti, kasklı. Ondan sonra polisler geldi. Bir de ambulansı çağırdık, yaralı arkadaşı hastaneye kaldırdık. İçerideki müşteri bacağından vurulmuş. Hedefleri berber olsaydı berberi vururlardı ama müşteriyi vurmuşlar. Biz olayı yapanları da yaralanan arkadaşı da tanımıyoruz" dedi.

Öte yandan, saldırıyı düzenleyen motosikletlilerin sokağa girdiği ve saldırganın berbere girdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin panikle kaçıştığı anlar da yer aldı.