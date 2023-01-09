KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR ATEŞ AÇTI 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
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KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR ATEŞ AÇTI 1 ÖLÜ 2 YARALI

09.01.2023 22:14

KAĞITHANE'de, motosikletli bir kişinin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KAĞITHANE'de, motosikletli bir kişinin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.

Olay, Emniyetevler Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Bosna Hersek Parkı önünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle park önüne gelen kimliği belirsiz iki kişi, kısa bir süre burada bekledi. Yolcu koltuğunda oturan kişi, daha sonra motosikletten inerek belinden çıkardığı tabancayla karşı kaldırımdakilerin üzerine ateş açtı. Saldırgan, 5 el ateş ettikten sonra tekrar motosiklete binerek arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Saldırıda Cihan H., Cihan Ö. ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kurşunlardan birinin göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı öğrenilen kimliği belirsiz kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıda ayaklarından vurulan Cihan H. ile Cihan Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının neden gerçekleştiği henüz öğrenilemezken, polis kaçan saldırgan ile arkadaşını bulmak için çalışmalara başladı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR ATEŞ AÇTI 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika

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