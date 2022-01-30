KAĞITHANE'DE MÜŞTERİSİNİ YATIŞTIRMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

KAĞITHANE'de kıraathane işletmecisi Cemal Arslan(62), birisini vuracağını söyleyerek taşkınlık yapan müşterisini yatıştırmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli Yunus T.(42) polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kağıthane, Mehmet Akif Mahallesinde 22 Ocak 2022 tarihinde saat 21.50'de meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Şüpheli Yunus T., alkollü olarak geldiği kıraathanede kardeşi İsmet T. ile birisine çok sinirlendiği ve onu vuracağını söyleyerek tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan itişme sırasında araya kıraathanenin işletmecisi Cemal A. girdi. Şüpheliyi yatıştırmaya çalışan Cemal Arslan bu sırada vurularak ağır yaralandı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Cemal A. saat 04.20'de hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri başlattıkları çalışmada kaçan şüphelinin izini Beyoğlu'nda buldu. Şüpheli Yunus T. olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde çok sarhoş olduğunu ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Daha önce polise 5 kez geliş kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.