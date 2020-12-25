Kağıthane'de nakliye kamyoneti 10 metreden böyle düştü - Son Dakika

Zeki GÜNAL/ Kağıthane'de eşya yüklü nakliyat kamyonunun 10 metre yükseklikten boş alana düştü. Eşyaları taşınan kadın gözyaşlarına boğulurken, kamyonetin düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Olay, Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi Zeybek Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Merve Kaya isimli kadın, taşınmak için nakliye firmasıyla anlaştı. Eşyalar yüklendiği sırada kamyonet birden hareket etti ve yaklaşık 10 metreden boş alana düştü. Kamyonun içinde kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, firma çalışanları kamyonetin arkasından koştu. Evini taşıyan Merve Kaya eşyaların halini görünce gözyaşlarına boğuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.