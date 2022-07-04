KAĞITHANE'DE NAMAZ KILARKEN ÇANTASI ÇALINDI - Son Dakika
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KAĞITHANE'DE NAMAZ KILARKEN ÇANTASI ÇALINDI

04.07.2022 12:15

KAĞITHANE'de, camide namaz kılan Selahattin Yalçın'ın içinde fotoğraf makinesi bulunan çantası çalındı.

KAĞITHANE'de, camide namaz kılan Selahattin Yalçın'ın içinde fotoğraf makinesi bulunan çantası çalındı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sultanselim Mahallesi Camii'ne 22 Haziran Çarşamba saat 17.15 sıralarında ikindi namazını kılmak için gelen Selahattin Yalçın, içinde fotoğraf makinesinin de bulunduğu çantasını girişte pencerenin kenarına bıraktı. Yalçın, çantasını kontrol ettikten sonra namaz için caminin iç tarafına gitti. Camiye gelen bir kişi, Yalçın'a ait çantanın bulunduğu tarafa yöneldi. Kimliği belirsiz kişi, içine bakıp kontrol ettiği çantayı alarak camiden uzaklaştı. Bir süre sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Yalçın, polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE NAMAZ KILARKEN ÇANTASI ÇALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE NAMAZ KILARKEN ÇANTASI ÇALINDI - Son Dakika
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