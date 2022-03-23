Kağıthane'de oğlunu vuran baba: "46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm" - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıthane'de oğlunu vuran baba: "46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm"

23.03.2022 20:54

Kağıthane'de oğlunu vuran baba: "46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm"İSTANBUL Kağıthane'de kavga ettikleri esnada oğlunu silahla yaralayan Kemal Kuzu'nun 4 ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Kağıthane'de oğlunu vuran baba: "46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm"

İSTANBUL Kağıthane'de kavga ettikleri esnada oğlunu silahla yaralayan Kemal Kuzu'nun 4 ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Oğlunu vuran baba savunmasında, "46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm" dedi.

Kağıthane'de 28 Eylül 2021'de kavga ettikleri sırada oğlu Selim Kuzu'yu silahla yaralayan baba Kemal Kuzu (70), 4 ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu bulunan müşteki sanık Kemal Kuzu, tutuksuz bulunan müşteki sanık Selim Kuzu ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"O baygın değildi, kendisini kan tutar. Akan kanım tutmuştur, yoksa beni bırakmazdı"

Duruşmada savunma yapan müşteki sanık Selim Kuzu, annesini korona virüs nedeniyle kaybettiklerini, virüsün babasından bulaştığını ve bu olaydan önce babasıyla sık sık tartışmadıklarını söyleyerek, "Olayın olduğu sırada babam ile aynı evde yaşıyorduk. Ben sık alkol almam ama olay günü alkol almıştım. Babam alkollü bir şekilde eve geldi, sonra balkona geçip alkol almaya devam etti. Ben o sırada dolaptan yemek alıyordum, kendi kendine konuşarak bana küfretti. Sonrasında bıyık makasını alarak küfretmeye devam etti, makası sallayacakken eline yapıştım ve makası alarak ocağa doğru fırlattım. Sonrasında büyük bir bıçak alarak üzerime geldi, onu da elinden aldım. Tezgaha dayandığım sırada yanımdan geçti, bir sese döndüm. Tek el ateş etti, ilk başta hiçbir şey hissetmedim. Arkamı döndüğümde elindeki silahı doldurmaya çalışıyordu, silahı takılmıştı. Eline yapışıp silahı yukarı kaldırdım, elinden almaya çalıştım ama alamadım. Silahı başıma ve belime vurdu, boğuşurken yere yıkıldım. O da arkamda yerdeydi, yerden kalkıp ablamı aradım. Sonra kendimden geçmişim. O baygın değildi, kendisini kan tutar. Akan kanım tutmuştur, yoksa beni bırakmazdı" dedi.

"46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm"

Müşteki sanık Kemal Kuzu ise yaptığı savunmasında, oğlunun annesine bakmadığını, annesine korona virüs bulaştırdığını ve bu hadiseden önce kavgalarının olmadığını söyleyerek, "Olay günü eve geldiğimde Selim'in yüzünü görmek istemediğim için balkona geçtim, alkol almamıştım. Buzdolabının kapağını açıp mırıldanarak bir şeyler söyledikten sonra küfrederek salona geçti. Bu, 6-7 kez tekrarlandı. Ben de yakınlarda duran bıyık makasını kaldırdım, kendisine 'sen ne diyorsun' dedim. O sırada aramızda itişme oldu, aramızda boğuşma yaşandıktan sonra yatak odasından silah aldım ve 1 el ayağına doğru ateş ettim. 46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm. Silah tutukluluk da yapmadı, yapsa bile yeniden çalıştırabilirdim. Selim yaralandıktan sonra ambulansı ve polisi ben aradım. Şikayetimden vazgeçiyorum, karşı taraf da vazgeçerse onunkini de kabul ederim. Aramızda husumet yoktur, bu olayın kaynağı aslında para istemesidir, oğlum alkol aldığında, para istediğinde her zaman benim üstüme yürür ve tehdit ederdi" ifadelerini kullandı. Alınan savunmaların ardından mahkeme, müşteki sanık Kemal Kuzu'nun tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüphelilerin ikametlerinde tartıştıkları esnada tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun diğer müşteki şüpheli Kemal Kuzu'ya hitaben 'annemin ölümüne sen neden oldun, senin yüzünden annem öldü' dediği ve sinkaflı sözler ederek üzerine yürüdüğü anlatıldı.

Müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun karnından silahla yaralandığı ve başında da kanama bulunduğunun belirtildiği iddianamede, yaralanma nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun Adli Tıp Kurumu raporunda, vücudunda oluşan kırıkların yaşam fonksiyonlarına etkisinin orta derece olduğunun belirtildiği iddianamede, diğer müşteki şüpheli Kemal K.'nın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun 'hakaret' ve 'üst soya karşı silahla kasten yaralama' suçlarından 9 aydan 3.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, müşteki şüpheli Kemal Kuzu'nun ise 'ruhsatsız silah bulundurma', 'tehdit', 'hakaret' ve 'altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 14 yıl 9 ay 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kağıthane'de oğlunu vuran baba: 46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm
Kağıthane'de oğlunu vuran baba: 46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm
Kağıthane'de oğlunu vuran baba: 46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm

YORUMLAR
500
Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! Emin, hastalığıyla sınanıyor! Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! Emin, hastalığıyla sınanıyor! Baba 7. Bölüm Ön İzleme Baba 7. Bölüm Ön İzleme

Kağıthane, Alkol, kavga, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de oğlunu vuran baba: '46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm' - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı
20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
20:37 Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti! Rus basını ise temsilcinin ailesiyle birlikte Türkiye'de olduğunu iddia etti
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 21:03:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'de oğlunu vuran baba: "46 adet mermim vardı, sürdürmek istesem sürdürürdüm" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement