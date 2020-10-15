Kağıthane'de öğrenci servisine otomobil çarptı: 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı - Son Dakika

Kağıthane 'de trafik ışıklarında bekleyen özel servis aracına arkadan gelen otomobil çarptı. Servis aracında bulunan disleksi hastası 5 öğrenciden 3'ü hafif yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kağıthane Develi Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde disleksi hastası öğrencilerin bulunduğu özel servis aracı trafik ışıklarında durunca arkadan gelen otomobil duramayarak servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracının içinde savrulan ve büyük şok yaşayan 5 çocuk, öğretmenleri tarafından sakinleştirildi. İhbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi üç disleksi hastası çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.Kaza nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

- İstanbul