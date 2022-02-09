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(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı - Son Dakika

(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı

09.02.2022 09:15

(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandıİSTANBUL Kağıthane motorize "yunus" polisi, ortaokul önünde uyuşturucu satan kadını ve eşini kıskıvrak yakaladı.

(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı

İSTANBUL Kağıthane motorize "yunus" polisi, ortaokul önünde uyuşturucu satan kadını ve eşini kıskıvrak yakaladı. Çiftin kullandığı motosiklette yapılan aramalarda ön tekerleğin içerisine zulalanmış marihuana ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize "yunus" ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki Şeyh Şamil Ortaokulu önünde motosikletle gelen erkek ve kadının uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirlediği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine tedbir alan yunus timleri, önceki gün saat 15.00 sıralarında okul etrafında dolaşan 34 CEP 323 plakalı motosikleti durdurdu. Şahısların üst aramalarını ve Genel Bilgi Tarama sorgularını yapan polis ekipleri herhangi olumsuzluğa rastlamadı.

Motosikletin tekerinden marihuana çıktı

Motosikletten yoğun uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine yunus polisi, inceleme yaptı. Yapılan aramalarda motosikletin ön tekerleğinin içerisine zulalanmış satışa hazır 3 parça halinde toplamda 67.25 gram gelen marihuana ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 765 liraya ve çiftin cep telefonlarına da el konuldu. Uyuşturucunun bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı.

Torbacı çift adli kontrolle serbest bırakıldı

Aramaların ardından motosikletteki torbacı Duygu K. ve Gökhan K. gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen çiftin ifadesi alındı. Emniyette "uyuşturucu ve uyarı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan adli işlemleri yapılan çift, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca okul önünde gençlere uyuşturucu satan çiftin 2'si lisede eğitim gören toplamda 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı
(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı
(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı
(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı
(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı
(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı
(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı
(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı
(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı
(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı
(İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı

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Uyuşturucu, Kağıthane, Polis, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa (İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: (İSTANBUL - Özel) Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı - Son Dakika
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