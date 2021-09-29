Üye Girişi
Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı

29.09.2021 10:43

Kağıthane'de bir şahıs okuldan çıkan öğrencilere ve araçların önüne torpil atarak vatandaşları korkmasına sebep oldu. Torpil attığı anlar kameralara yansıyan şahıs, Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın torpilleri satın aldığı kırtasiyedeki ürünlere ise el konuldu.

Geçtiğimiz cuma günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre okul önüne gelen bir şahıs karşı kaldırımda ateşlediği torpilleri okuldan çıkan öğrencilerine üzerine attı. Öğrencilerin büyük korku yaşadığı olay sonrası şahıs yoldan gelen araçların önüne de aynı şekilde torpil attı. Torpil atıldığı anlar ve yaşanan panik ise kameralara yansıdı.

15 YAŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Vatandaşlar kendilerine panik yaşatarak genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek vatandaşların ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda torpil atan şahsın 15 yaşındaki H.A. olduğu tespit edildi.

ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Devam eden çalışmalarda şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan H.A. şaka yapmak amacıyla yola torpil attığını söylediği öğrenildi. Şahsa "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.

TORPİL SATICISI GÖZALTINA ALINDI

Torpilleri satın aldığı yeri söylemesi üzerine Kağıthane polisi, kırtasiyeye baskın düzenledi. İçeride arama yapan polis ekipleri, 4 adet üzerinde füze, 8 adet torpil, 5 adet torpil, 18 adet patlayan kibrit ve 1 adet paket patlayıcı madde ele geçirildi. İş yeri sahibi Hacı Mehmet S. (42) ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesinde torpil satışının yasak olduğunu bilmediğini söyleyen S.'ye "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması" suçundan adli işlem yapıldı.

Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı

Çocuk Büro Amirliği, Kağıthane, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, 10:39 Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, "Bu sigara bitene kadar burada öleceksin" demiş Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım 10:29 Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi? 10:22 Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin 10:05 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor 09:40 Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi 07:21 Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 07:14 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi

Son Dakika Haberleri
10:43 Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı
10:38 Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, "Bu sigara bitene kadar burada öleceksin" demiş
10:35 19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti
10:29 Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım
10:21 Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?
10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi
10:08 MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim
10:04 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin
09:56 Boyları 4,5 metreye ulaşan yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor
09:54 Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı yaptılar
Balotelli, Adana'daki düğünde çiftetelli oynadı! Başkan'la karşılıklı döktürdü Balotelli, Adana'daki düğünde çiftetelli oynadı! Başkan'la karşılıklı döktürdü         
10:42
19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti 19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti         
10:35
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim         
10:08
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf         
09:44
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
09:09
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı         
01:50
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 10:50:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement