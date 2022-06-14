Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu: Tartışma kira için çıkmadı - Son Dakika
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Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu: Tartışma kira için çıkmadı

14.06.2022 14:11
Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu: Tartışma kira için çıkmadı

KAĞITHANE'de, Hamza Çıkrıkçı adlı kiracı, tartıştığı ev sahibi Şenel Tombul'u tabancayla vurarak öldürdü.

KAĞITHANE'de, Hamza Çıkrıkçı adlı kiracı, tartıştığı ev sahibi Şenel Tombul'u tabancayla vurarak öldürdü. Tombul'n oğlu Kadir Tombul, "Bizim paraya ihtiyacımız yok. Olay kira nedeniyle yaşanmadı. Evden 2 yabancı uyruklu kadın çıktı. Kadın ticareti yaptığını öğrenince çıkması için baskı yaptık" iddiasında bulundu.

Harmantepe Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, 4 katlı binanın giriş katında kiracı olan Hamza Çıkrıkçı ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Tombul kiracısından evi boşaltmasını istedi. Çıkrıkçı, iki gün sonra evi boşaltacağını söyleyip, evine döndü. Tabancayla geri dönen Çıkrıkçı, kapı önünde bekleyen ev sahibine ateş etti. Göğsüne 2 kurşun isabet eden Tombul, ağır yaralandı. Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"KADIN TİCARETİ YAPIYORDU"

Olayla ilgili konuşan Şenel Tombul'un oğlu Kadir Tombul, alt katlarında oturan kiracıyla ilgili komşulardan şikayet geldiğini belirterek "Kadın ticareti yapıyordu. 6 aydır çıkması için uyarıyoruz. Kontrat süresi doldu ama hala çıkmadı. Günü dolduğu gün bu olay oldu zaten. Uyuşturucu ticareti yaptığını da daha sonra öğrendik. Dün akşam polis raporlarında da kanında uyuşturucu çıktı. O halde, anneme, kardeşlerime, babama ateş açtı. Üç el ateş etti, biri arabaya ikisi babama isabet etti" dedi.

"KİRASI MESELESİ DEĞİL" Olayın kirayla ilgisi olmadığını söyleyen Kadir Tombul, "Sosyal medyada kira meselesi diyen insanların hepsinin kirasını veririz. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Allah'a hamdolsun paramız pulumuz var. Kirası 800 TL'ydi. Artık 800 TL'ye ev var mı? Bize kanser hastası olduğunu söyledi, kızının yatılı yurtta kaldığını söyledi, üzüldük.  Kirayı 3 katı istediğimiz söylenmiş. Benim babam 800 liralık adam değil" dedi.

"EVDEN İKİ YABANCI UYRUKLU KADIN VE UYUŞTURUCU ÇIKTI"Kadir Tombul, "Kadın ticareti yaptığı için çıkartmak istiyorduk, çıkmadı. Karşılığında da bunu yaptı. Burada 2 yıl 2 aydır oturuyordu. Kendisiyle dün akşam da sakin bir şekilde konuştuk, evden çıkacağını söyledi. Sonra içeri girdi, biz de eve gidiyorduk. Evinden çıktı, silahla sıka sıka üzerimize gelmeye başladı" diye konuştu.

Tombul, evde uyuşturucu da bulunduğunu belirterek, "Evin içerisinde amonyumla yapılan taş diye bir madde vardı. Ayrıca 2 yabancı uyruklu kadın çıktı. Kadın ticareti yaptığını öğrenince çıkması için baskı yaptık. Evde silah olduğunu bilmiyorduk, elimizde sopa bile olmadan indik. Bilsek o şekilde iner miyiz?" dedi.


Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu: Tartışma kira için çıkmadı
Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu: Tartışma kira için çıkmadı
Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu: Tartışma kira için çıkmadı
YORUMLAR
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Kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu: Tartışma kira yüzünden çıkmadı, evde kadın ticareti yapıldığını öğrendik Kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu: Tartışma kira yüzünden çıkmadı, evde kadın ticareti yapıldığını öğrendik Hukukçular konut kirasında 'yüzde 25' düzenlemesini olumlu buldu Hukukçular konut kirasında 'yüzde 25' düzenlemesini olumlu buldu
Kaynak: DHA

kiracı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu: Tartışma kira için çıkmadı - Son Dakika

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