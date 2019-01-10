Kağıthane'de Oto Kiralama Şirketinde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
47 dakika önce
KAĞITHANE'de oto kiralama şirketindeki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
KAĞITHANE'de oto kiralama şirketindeki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Polis
güvenlik kameralarından saldırıyı gerçekleştirenleri bulmaya çalışıyor.
Harmantepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi üzerinde oto kiralama şirketine saat 23: 30 sıralarında gelen silahlı kişi yada kişiler, iş yerinde çalıştığı öğrenilen bir kişiyi kasığından vurarak yaraladı. Silah sesi üzerine olay yerine gelenler bir kişinin yaralandığını görünce durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdiler.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iş yeri çalışanı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde 4 adet kovan bulunurken, olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bulunması için civarda bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:09 Kaynak: DHA
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