Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Oto Tamir Dükkanında Yangın

Kağıthane'de Oto Tamir Dükkanında Yangın

4 saat önce

Haber-Kamera Hüseyin COŞKUN İSTANBUL DHA - KAĞITHANE'de bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve içerisinde bulunan bir okul taşıtı kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera Hüseyin COŞKUN İSTANBUL DHA - KAĞITHANE'de bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve içerisinde bulunan bir okul taşıtı kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahibi, görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı.

Seyrantepe Mahallesi Başkır Sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki iş yerinden çıkan dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Otomobil tamirhanesi olduğu öğrenilen iş yerindeki yanıcı maddeler, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Polis ekipleri ve mahalle bekçiler de, apartmanın üst katlarında yaşayan vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, iş yeri ve içerisinde bulunan bir okul taşıtı tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

İŞ YERİ SAHİBİ GAZETECİLERE SALDIRDI

Öte yandan, iş yeri sahibi, olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırarak, yangının haber olmasını engellemeye çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:34 Kaynak: DHA

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