Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de otobüs 5 araca çarptı (1)
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Kağıthane'de otobüs 5 araca çarptı (1)

1 saat önce

KAĞITHANE Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı.

Kağıthane'de otobüs 5 araca çarptı (1), System.String[]
KAĞITHANE Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın iki araç arasına sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın hastaneye götürüldü.

(fotoğraflı)


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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:55 Kaynak: DHA
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