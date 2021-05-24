KAĞITHANE'DE OTOBÜS DURAĞINDA İŞLENEN CİNAYETİN ARDINDAN KAN DAVASI ÇIKTI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE OTOBÜS DURAĞINDA İŞLENEN CİNAYETİN ARDINDAN KAN DAVASI ÇIKTI

24.05.2021 12:02

KAĞITHANE'de otobüs durağında silahlı saldırı sonucunda öldürülen kişinin kan davası yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

KAĞITHANE'de otobüs durağında silahlı saldırı sonucunda öldürülen kişinin kan davası yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay anı kameralara yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 20 Mayıs tarihinde Gürsel Mahallesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Ramazan Ç.(19), geçtiğimiz sene akrabası Abdurrahman D.'yi (21) bıçakla yaralayan Metin Atay'ı (60) takibe alarak bir sene boyunca oturduğu yeri ve geçtiği caddeleri belirleyerek pusu planı kurdu. Öncesinde olay yerinde hazır bulunarak Metin Atay'ın otobüs durağına yaklaşmasını fırsat bilen şüpheli, yanında bulunan tabanca ile Atay'a 5 el ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atay, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Ramazan Ç., hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin başlattığı çalışma neticesinde şüphelinin Kağıthane'de bulunan bir adreste kaldığı tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli kullandığı silah ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ramazan Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, şüphelinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, çevrede bulunan diğer insanların paniklemesi ve hayatını kaybeden Metin Atay'ın yaralanma anı yer aldı.

Metin Atay'ın, bir sene öncesinde inşaat işçisi olduğu öğrenilen Abdurrahman D.'yi çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı, bunun üzerine akrabası olan Ramazan Ç.'nin Atay'dan intikam almak istediği için öldürdüğü öğrenildi.

KAĞITHANE'DE OTOBÜS DURAĞINDA İŞLENEN CİNAYETİN ARDINDAN KAN DAVASI ÇIKTI
KAĞITHANE'DE OTOBÜS DURAĞINDA İŞLENEN CİNAYETİN ARDINDAN KAN DAVASI ÇIKTI
KAĞITHANE'DE OTOBÜS DURAĞINDA İŞLENEN CİNAYETİN ARDINDAN KAN DAVASI ÇIKTI
KAĞITHANE'DE OTOBÜS DURAĞINDA İŞLENEN CİNAYETİN ARDINDAN KAN DAVASI ÇIKTI
KAĞITHANE'DE OTOBÜS DURAĞINDA İŞLENEN CİNAYETİN ARDINDAN KAN DAVASI ÇIKTI
KAĞITHANE'DE OTOBÜS DURAĞINDA İŞLENEN CİNAYETİN ARDINDAN KAN DAVASI ÇIKTI

Silahlı saldırı, Kağıthane, Silah, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE OTOBÜS DURAĞINDA İŞLENEN CİNAYETİN ARDINDAN KAN DAVASI ÇIKTI - Son Dakika


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