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Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı - Son Dakika

Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı

08.11.2021 09:17
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı

KAĞITHANE'de usulsüz kart kullanan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İETT otobüsü şoförü, bıçağın ruhsata isabet etmesiyle ölümden döndü.

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA - KAĞITHANE'de usulsüz kart kullanan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İETT otobüsü şoförü, bıçağın ruhsata isabet etmesiyle ölümden döndü. Dehşet anları ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kağıthane Şirintepe'de dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 27 T seferini yapmak için yola çıkan otobüs şoförü Özer Güleryüz, yolculardan birinin başkasına ait kartı kullandığını fark etti. Şoför, yolcuyu uyararak başka kart kullanmasını istedi. Yolcu, elindeki kartlardan birini basarak şoförün arkasındaki koltuğa oturdu. Şirintepe Durağı'na yaklaşınca diğer yolcular indi. Usulsüz kart kullanan kişi, şoförün yanına gelerek elindeki bıçağı şoförün göğsüne saplamak istedi. Şoförün koltuktan kalkarak saldırgana karşılık vermesiyle bıçak koruma camını kırdı. Bıçaklı saldırgan kapıdan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Bıçağın ruhsata gelmesi nedeniyle olaydan yara almadan kurtulan şoför, polise giderek bıçaklı saldırgandan şikayetçi oldu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Otobüs şoförüne yapılan bıçaklı saldırı otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şoförün arkasından gelen saldırgan, bıçağını çıkararak hareket halindeki otobüs şoförü göğsünden bıçaklamaya çalışıyor, Şoförün ayağa kalkarak saldırganı durdurmaya çalışmasıyla saldırgan bıçağı şoförün yüzüne doğru savuruyor. Koruyucu camı kıran saldırgan olay yerinden kaçıyor.

"RUHSAT HAYATIMI KURTARDI"

Bıçaklı saldırıya uğrayan otobüs şoförü Özer Güleryüz, "27 T Şirintepe - Şişli hattında çalışıyorum. Sabahleyin yola çıktım. Yolcuları almaya başladım. Erkek yolcunun biri, kadın öğrenci kartı bastı. Ben de kendisine 'Bunu kullanmaya yetkiniz yok.' O da 'herkes kullanıyor. Ne var bunda' dedi. Ben de 'ben bu akbili iptal ediyorum dedim ve iptal tuşuna bastım.' Başka kartınız varsa onu basın. Koronavirüs nedeniyle herkesin HES kodu olması gerekiyor. Elinde bir sürü kart vardı. Birini bastı arkama oturdu. Şirintepe'ye doğru yanaştık. Yolcular indi. Bir ben bir de o kaldı. Bana 'Aç şu kapıyı' dedi. Ben de kapı açık in dedim. O anda elindeki bıçağı göğsüme doğru yapıştırdı. Bıçak cebimdeki ruhsata geldi. Sonra kapışmaya başladık. Elindeki bıçağı yüzüme salladı. Ben kapıyı kapattım ama kaçtı. Karakola giderek şikayetçi oldum. Bu kişinin bulunmasını istiyorum. Bunlar böyle sahte pasolar kullanarak bizleri zor durumda bırakıyorlar. Bıçağı tam buraya vurunca ruhsata geldi. Bu ruhsat benim hayatımı kurtardı. Ruhsat olmasa buradan içeri girerdi. ya yoğun bakımdaydım ya ölmüştüm. Yüzüme de vurmaya çalıştı. Koruyucu cam da kırıldı" dedi.


Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı

Kağıthane, Şirintepe, İETT, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı - Son Dakika
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