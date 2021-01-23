Kağıthane'de otobüs şoförünü ve oğlunu darp edenler gözaltına alındı - Son Dakika

Kağıthane'de otobüs şoförünü ve oğlunu darp edenler gözaltına alındı

23.01.2021 18:13

Kağıthane'de trafikte çıkan tartışmada camını kırdıkları bir belediye otobüsünün şoförünü ve oğlunu darp eden 3 maganda Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kağıthane'de trafikte çıkan tartışmada camını kırdıkları bir belediye otobüsünün şoförünü ve oğlunu darp eden 3 maganda Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kağıthane Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hamidiye Mahallesi- Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğramıştı. Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü, otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesmişti. Saldırgan ve arkadaşları önce otobüsün camlarını kırmış ardından da şoför ile oğlu M.S.D.'yi darp etmişti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler ise bir süre sonra olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan o anlar da cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, yaralanan şoför ve oğlu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

KAĞITHANE POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI

Şoförün olayla ilgili emniyete şikayetçi olmasının ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sadabat Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Otobüsün araç içi kameralarını ve cep telefonu görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganlar R.V., Y.K. ve H.B.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahısların buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kağıthane'de otobüs şoförünü ve oğlunu darp edenler gözaltına alındı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ve oğlunu darp edenler gözaltına alındı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ve oğlunu darp edenler gözaltına alındı
Kağıthane'de otobüs şoförünü ve oğlunu darp edenler gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Kağıthane, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de otobüs şoförünü ve oğlunu darp edenler gözaltına alındı - Son Dakika


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