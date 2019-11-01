Son Dakika Haberleri: KAĞITHANE'DE OTOBÜS VE İKİ OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ
Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE OTOBÜS VE İKİ OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ

KAĞITHANE'DE OTOBÜS VE İKİ OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ

6 saat önce

Kağıthane'de belediye otobüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

KAĞITHANE'DE OTOBÜS VE İKİ OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ, System.String[]

Kağıthane'de belediye otobüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kağıthane Selçuklu Caddesi Arıcılar Yolu üzerinde 22.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki 34 RL 6752 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, önce hızlanarak geçmeye çalıştığı önündeki Mustafa Demirci'nin kullandığı 34 TG 3039 plakalı boş belediye otobüsüne, ardından Ramazan Yılmaz'ın kullandığı 34 BFV 699 plakalı otomobile çarptı.

1 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle Ramazan Yılmaz yaralanırken, diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralı Ramazan Yılmaz'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıdan detaylar

-kazadan detaylar

-otomobillerden detaylar

-genel ve detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:58 Kaynak: DHA
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