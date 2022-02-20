Kendi araçları gibi saniyeler içerisinde kapılarını açtılar... Kağıthane'de araçlara girip hırsızlık yapan şahıslar kamerada - Son Dakika

Kendi araçları gibi saniyeler içerisinde kapılarını açtılar... Kağıthane'de araçlara girip hırsızlık yapan şahıslar kamerada

Otodan hırsızlık anları kamerada

İSTANBUL - Kağıthane'de 14 adet otodan ve açıktan hırsızlık yapan iki kişi yakalandı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, hırsızlık anları kameraya da yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Açıktan Hırsızlık", "Otodan Hırsızlık" suçları ile ilgili Kağıthane'de yürütülen çalışmalar neticesinde 2021 ve 2022 yıllarında Çağlan ve Çeliktepe Mahallelerinde 14 adet hırsızlık suçunun işlendiği ve olayların iki farklı araçla ve aynı yöntemle işlendiği belirlendi. Elde edilen bulgular ışığında polis ekiplerince, kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

İncelemelerde, şüpheli araçlar üzerine yoğunlaşıldığında aynı araçların farklı ilçelerde 12 adet otodan ve açıktan hırsızlık olayına daha kullanıldıkları tespit edildi.

Çalışmaların devamında; şüpheli iki aracın plakaları tespit edildi. Her iki aracın da S.Y. isimli şahıs adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. S.Y. isimli şahsın adres bilgileri tespit edilerek dün yapılan operasyonda; S.Y. isimli kadın şahıs ve araçları kullanarak olayları gerçekleştirdiği belirlenen kardeşi B.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şahısların yapılan sorgulamasında; S.Y.'nin 1 adet yaralama suçundan, B.Y.'nin ise hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. şüpheli şahısların soruşturmaları devam ediyor.