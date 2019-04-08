Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Otomobil Alev Alev Yandı

Kağıthane'de Otomobil Alev Alev Yandı

27 dakika önce

KAĞITHANE TEM Bağlantı yolu D-100 katılımında bir otomobil yandı.

Kağıthane'de Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
KAĞITHANE  TEM Bağlantı yolu D-100 katılımında bir otomobil yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın, saat 19.00 sıralarında TEM Bağlantı yolu, D-100 katılım Okmeydanı mevkiinde çıktı. Seyir halindeki 34 SF 360 plakalı otomobilin sürücüsü, motor kısmından dumanları fark ederek aracını durdurdu. Sürücü kendini dışarı atarken, kısa sürede araç alev aldı. Alevler aracın her yanını sararken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın nedeniyle D-100'e bağlantı yolunda kısa bir süre trafik durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Bağlantı yolunda bir süre trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:12 Kaynak: DHA

İtfaiye, TEM Otoyolu, Güncel
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