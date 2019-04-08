Kağıthane'de Otomobil Alev Alev Yandı
1 saat önce
KAĞITHANE TEM Bağlantı yolu D-100 katılımında bir otomobil yandı.
KAĞITHANE TEM
Bağlantı yolu D-100 katılımında bir otomobil yandı. İtfaiye
ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Yangın, saat 19.00 sıralarında TEM Bağlantı yolu, D-100 katılım Okmeydanı
mevkiinde çıktı. Seyir halindeki 34 SF 360 plakalı otomobilin sürücüsü, motor kısmından dumanları fark ederek aracını durdurdu. Sürücü kendini dışarı atarken, kısa sürede araç alev aldı. Alevler aracın her yanını sararken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın nedeniyle D-100'e bağlantı yolunda kısa bir süre trafik durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Bağlantı yolunda bir süre trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:17 Kaynak: DHA
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