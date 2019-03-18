Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Otomobil Bir Anda Alev Topuna Döndü

Kağıthane'de Otomobil Bir Anda Alev Topuna Döndü

11 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAKağıthane'de sabah saatlerinde bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane'de Otomobil Bir Anda Alev Topuna Döndü, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Kağıthane'de sabah saatlerinde bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler otomobilin tamamını sararken o anlar kameralara yansıdı.  

Olay saat 00: 30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Çetinkaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu bir vatandaşa ait olan 34 MP 0578 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm otomobili sardı.  İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, yanan aracın yanında bulunan bazı otomobillerde de hafif maddi hasar meydana geldi.  Yangının çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı çalışmanın ardından belli olacak. 

 

Görüntü dökümü:

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-Aracın alevler içinde yanması(Amatör kamera)

- Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması

-Vatandaşların olay yerine toplanması

-Yanan araçtan görüntü

-Genel ve detay görüntüler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:44 Kaynak: DHA

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