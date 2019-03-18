Kağıthane'de Otomobil Bir Anda Alev Topuna Döndü
11 dakika önce
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAKağıthane'de sabah saatlerinde bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul
DHA Kağıthane
'de sabah saatlerinde bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler otomobilin tamamını sararken o anlar kameralara yansıdı.
Olay saat 00: 30 sıralarında Hamidiye
Mahallesi Çetinkaya
Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Suriye
uyruklu bir vatandaşa ait olan 34 MP 0578 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye
ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, yanan aracın yanında bulunan bazı otomobillerde de hafif maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı çalışmanın ardından belli olacak.
Görüntü dökümü:
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-Aracın alevler içinde yanması(Amatör kamera)
- Polis
ve itfaiye ekiplerinin çalışması
-Vatandaşların olay yerine toplanması
-Yanan araçtan görüntü
-Genel ve detay görüntüler.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:44 Kaynak: DHA
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