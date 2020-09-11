Kağıthane'de otomobil duvara çarptıktan sonra takla attı (1) - Son Dakika

KAĞITHANE Çeliktepe Mahallesi Ulubatlı Caddesi üzerinden yokuş aşağı giden aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Takla atan araç ters dönerken araçtaki sürücü yaralandı. Sürücü vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, aracı yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.