Otomobil önce duvara çarptı sonra takla attı - Son Dakika

Sürücünün yokuş olan yoldan inerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şiddetli bir şekilde duvara çarpmasıyla takla atan araç bir süre sürüklendikten sonra durdu. Vatandaşların otomobil içinden çıkardığı yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE ARAÇ YAN DÖNDÜ

Kaza saat 14: 00 sıralarında Çeliktepe'de meydana geldi. Ulubatlı Caddesi'de kullandığı otomobili ile yokuş aşağı inen Hükmü Yıldırım direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırıma sonra da bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan dönen otomobil yokuş aşağı sürüklenirken takla attı. Kazayı gören vatandaşlar otomobil içindeki sürücünün yardımına koştu. Yaralı çevredekilerin yardımı ile otomobil içinden çıkarılırken polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan Hükmü Yıldırım tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Takla atan otomobil çekici ile kaldırılarak götürüldü.