KAĞITHANE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI - Son Dakika

KAĞITHANE'de refüje çarparak takla atan araçtaki iki kişi yaralandı.

Kaza, Cendere Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Özer'in kullandığı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çarparak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Araç sürücüsü Emrah Özer ile Neslihan Bozkurt Tali ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cendere caddesi üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazayı gören Fatih Albay 'Araç çok hızlı geliyordu. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarparak takla attı. Sonara ambulans geldi. Yaralıları hastaneye kaldırdı" dedi.