Son Dakika Haberleri: KAĞITHANE'DE OTOMOBİLDE 4 TABANCA VE 3 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
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KAĞITHANE'DE OTOMOBİLDE 4 TABANCA VE 3 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

2 saat önce

\tKağıthane'de durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve bu silahlara ait şarjör, mermi ve fişekler ele geçirildi.

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Kağıthane'de durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve bu silahlara ait şarjör, mermi ve fişekler ele geçirildi. Otomobile bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbarda bir otomobilde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğuna yönelik ihbarı değerlendirmeye aldı. Polis ekipleri 12 Haziran'da otomobili Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde bulunan Hakan Ö., Doğukan Ö., Ayhan S., Mustafa G. ve Zeyat Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek, silahlara ait şarjörler, mermi ve fişekler ele geçirildi. Şüphelilerden Hakan Ö., Doğukan Ö., Ayhan S. ve Mustafa G. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken, Zeyat Ö. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
KAĞITHANE'DE OTOMOBİLDE 4 TABANCA VE 3 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:08 Kaynak: DHA
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