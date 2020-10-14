Son dakika haberleri | Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı

14.10.2020 06:30
Son dakika haberleri | Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA KAĞITHANE'de özel bir otoparkın içerisinde bulunan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın park halindeki kamyon dorselerine sıçradı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA KAĞITHANE'de özel bir otoparkın içerisinde bulunan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın park halindeki kamyon dorselerine sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından iki dorse kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 05: 30 sıralarında Gürsel Mahallesi Tümleç Sokak'ta bulunan bir otoparkta çıktı. İddiaya göre, otoparkın içerisinde bulunan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, kulübenin hemen yanında bulunan park halindeki kamyon dorselerine de sıçradı.  ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİİhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. İki dorse ve bir kulübenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Son dakika haberleri | Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı
Son dakika haberleri | Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı
Son dakika haberleri | Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı
Son dakika haberleri | Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı - Son Dakika

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