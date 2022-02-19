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Kağıthane'de özel harekat destekli dev asayiş uygulaması: Torbacı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kağıthane'de özel harekat destekli dev asayiş uygulaması: Torbacı suçüstü yakalandı

19.02.2022 09:30
Kağıthane'de özel harekat destekli dev asayiş uygulaması: Torbacı suçüstü yakalandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özel harekat polislerinin de desteğiyle ilçe genelinde yaklaşık 200 ekiple dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özel harekat polislerinin de desteğiyle ilçe genelinde yaklaşık 200 ekiple dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Bin 405 kişinin ve 500 aracın sorgulandığı, 104 işyerinin denetlendiği uygulamada, bir internet kafede bel çantasında marihuana satan torbacı kıskıvrak yakalandı. Havadan da görüntülenen uygulamada 9'u aranan 36 kişi gözaltına alındı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaklaşık 200 ekipler dev bir asayiş denetimi gerçekleştirdi. Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerinin destek verdiği denetimde şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların da üst araması yapıldı. İmrahor Caddesi'nde yapılan denetimde, şüphe üzerine durdurulan motosiklette yolcu olarak bulunan kişinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan yolcu emniyete götürüldü. Öte yandan denetimler kapsamında bin 405 kişinin GBT'sine bakılırken, 500 araç ise sorgulandı. 104 işyerinin denetlendiği uygulamada, 3 işyeri mühürlenirken, 9'u aranan 36 kişi gözaltına alındı.

İnternet kafede zehir satan torbacı yakalandı

Ruhsatsız tabancanın bulunduğu denetimde bir internet kafeye de giren ekipler, bel çantasında marihuana satan torbacıyı kıskıvrak yakaladı. Çantada yapılan incelemede 14 parça halinde 47 gram marihuana ele geçirildi. Bunun üzerine gözaltına alınan torbacı emniyete götürüldü. Şahsın yakalandığı ve uyuşturucuların bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan uygulama havadan da görüntülendi. Denetimlerin belirli aralıklarla süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Özel Harekat, Kağıthane, Hisarcık, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de özel harekat destekli dev asayiş uygulaması: Torbacı suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de özel harekat destekli dev asayiş uygulaması: Torbacı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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