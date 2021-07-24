Kağıthane'de park halindeki kamyoneti kundaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kağıthane'de park halindeki bir kamyoneti yakarak, kaçan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran'da, Çağlayan Mahallesi'nde park halindeki kamyonetin kundaklanması ilgili şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin, kamyoneti ateşe verdikten sonra sokakta bir süre beklediği, daha sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Kamyoneti yakan şüphelinin Ümit A. (47) olduğu belirlendi.

Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'nde 18 Temmuz'da yakalanarak, gözaltına alınan şüphelinin 13 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.