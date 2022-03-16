KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOBÜSÜ KURŞUNLAYAN ZANLI YAKALANDI - Son Dakika

KAĞITHANE'de otobüse silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Olayı otobüs sahibi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu için yaptığını söyleyen şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Olay, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi üzerinde pazartesi sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan otobüsün yanına gelen şüpheli, otobüse beş el ateş ederek kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden aracıyla olay yerine gelen ve otobüse beş el ateş eden kişinin Ö.G olduğu tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu şüpheli Ö.G yakalanarak Kağıthane Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin, otobüs sahibi F.G ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu için bu olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheli Ö.G. hakkında Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Ruhsatsız Silah suçlarından adli makamlara sevk edildi.