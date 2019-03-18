Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Kağıthane'de Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHAKağıthane'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane'de Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA

Kağıthane'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.  

Olay saat 04: 30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Dünür Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Zehra Öz'e ait 07 ATE 76 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. 

 

Görüntü dökümü:

--------------

-Yanan otomobil

-Aracın sahibi kadının görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:34 Kaynak: DHA

Kağıthane, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta Otomobil İçinde Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti Karnına Demir Bariyer Saplanan Genç Hayatını Kaybetti Yıllar Sonra O Sokağa Gitti; Yorgancıyı, Kömürcüyü ve Berberi Sordu Mansur Yavaş'tan Çarpıcı İddia: 21 Mart'ta Büyük Bir Provokasyon Olacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 06:55:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]