Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yandı

26.04.2022 17:03
Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Kağıthane'de park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kağıthane'de park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araçtan geriye demir yığını kaldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Akmer Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde duran bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan araç söndürülmüş olsa da tamamen kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kağıthane, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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