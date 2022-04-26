Kağıthane'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kağıthane'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

26.04.2022 15:35
Kağıthane'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gürsel Mahallesi Kırım Sokak'taki bir site içerisinde park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Çevredekiler yangına müdahale ederken itfaiyeye haber verildi.

Civarda bulunan araçlar da yangından etkilenmemesi için çekildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

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Kağıthane, İtfaiye, Yangın, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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