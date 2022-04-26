Kağıthane'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gürsel Mahallesi Kırım Sokak'taki bir site içerisinde park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Çevredekiler yangına müdahale ederken itfaiyeye haber verildi.
Civarda bulunan araçlar da yangından etkilenmemesi için çekildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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