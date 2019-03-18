Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Park Halindeki Otomobil Yandı -2

Kağıthane'de Park Halindeki Otomobil Yandı -2

1 saat önce

KAĞITHANE'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane'de Park Halindeki Otomobil Yandı -2, System.String[]
KAĞITHANE'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.  

Olay saat 04: 30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Dünür Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Zehra Öz'e ait 07 ATE 76 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:28 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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