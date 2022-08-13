İSTANBUL-KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEYKEN HAREKET EDEN PANELVAN DİREĞE ÇARPARAK DURDU

KAĞITHANE'de, park halindeki panelvan, hareket ederek yokuştan kaydı. Refüjü aşarak karşı yola geçen araç, bir binanın önündeki demir korkulukları parçaladıktan sonra bina kolonu ile aydınlatma direğine çarparak durabildi. Park halindeki iki aracın da hasar gördüğü kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, Çağlayan Taşocağı Caddesi'nde 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sigara firmasında çalışan şoför, 34 FDG 969 plakalı panelvanı yokuş başında park ederek, getirdiği siparişleri teslim etmek üzere yolun karşısına geçti. El freni çekilmeden park edildiği öne sürülen araç, kısa bir süre sonra kendi kendine hareket etti. Yokuşta savrularak ilerleyen panelvan, refüjü aşıp karşı yola geçerek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki teker üzerinde yan yatarak ilerlemeye devam eden araç, bir binanın önündeki demir korkulukları parçalayıp altına aldı. Birkaç metre ilerledikten sonra binanın taraçasından kaldırıma düşen panelvan, bina kolonu ile aydınlatma direğine çarparak durabildi. Park halindeki iki aracın da hasar gördüğü kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kazayı gören Serdar Dursun "Araç hareket etmeye başladı. Arkasındaki araçlar da birden önlerine kırdı diye kornaya basmaya başladılar. Araba hız aldı, refüjü aştı, binanın önündeki beton alana çıktı. Buradan beyaz arabaya vurup, araya girdi. İçinde şoför yoktu. Muhtemelen el frenini çekmedi, 'el freninden kurtuldu diyor' ama bence çekmemişti. Kaza sırasında kaldırımda kimse yoktu. Biz koştuk, arabanın altına falan baktık. Allah'tan kimse yoktu. Olsaydı da yapacak bir şey yoktu" diye konuştu.

Ramazan Altınkaya adlı vatandaş ise "Arkadaş arabayı bırakmıştı. Yukarıdan aşağıya geldi. Karşı binanın balkonuna çıktı. Tekrar balkondan araya düştü. Takla atarak 2-3 aracın üzerine düştü. Allah'tan o sırada kimse geçmiyordu" dedi.Panelvan, bir çekici yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra otoparka çekildi.

- İstanbul