Kağıthane'de pazarda Ramazan yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de pazarda Ramazan yoğunluğu - Son Dakika

Kağıthane'de pazarda Ramazan yoğunluğu

6 saat önce

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala Kağıthane'de bulunan semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Kağıthane'de pazarda Ramazan yoğunluğu, System.String[]

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala Kağıthane'de bulunan semt pazarlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alışverişlerini şimdiden yapmaya başladı.


Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala kala vatandaşları alışveriş telaşı sardı. İstanbul'un birçok semtinde olduğu gibi Kağıthane'de de vatandaşlar Ramazan öncesi alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarını tamamladı. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle şimdiden alışverişini tamamlamak isteyenler pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların ise günlük veya haftalık ihtiyaçları için pazara çıktıkları görüldü.


"Zabıtadan pazarda denetim"


Pazarların kalabalık olmasından dolayı Kağıthane Belediyesi Zabıta Ekipleri denetim yaptı. Denetimde özellikle sosyal mesafeye dikkat çekilerek maske kullanılması gerekliliği hatırlatıldı. Maskesiz alışveriş yapan vatandaşlara ise satış yapılmaması gerektiği vurgulandı. Öte yandan yoğunluktan dolayı yer yer sosyal mesafeye de uyulmadığı fark edildi.


"Ramazan için alışveriş yapıyoruz"


Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıklarını ancak Ramazan ayı için alışveriş yaptığını dile getiren Hüzeyfe Gündoğan, "Şu anda alışveriş yapıyorum. Temel ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken dini ibadetler yönüyle de zorlanacağız. Camilere ve toplu kullanım alanlarına gidemeyeceğiz. Onun bir eksikliğini hissedeceğiz. İnşallah sağlık sıhhat içerisinde bu süreci atlatacağız. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Ramazan için alışveriş yapıyoruz" diye konuştu.


Pazarda alışveriş yaparken sosyal mesafeye uymaya çalıştığını ifade eden bir vatandaş, "Ramazan ayında herkese Allah'tan iyilik ve sağlık temenni ediyorum. Ülkemizden bu musibetin kalkmasını diliyorum. İnşallah güzel günler gelecek. Ramazan için bir şey yapmıyorum. Şu anda normal haftalık alışverişimi yapıyorum. Sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyorum" dedi.


"Ramazan dolayısıyla millet şu anda pazara saldırıyor"


Ramazan ayının yaklaşmasından dolayı pazarın çok kalabalık olduğunu belirten bir pazarcı, "Pazarımız şu anda çok kalabalık. Ramazan'da geliyor. Korona virüse karşı yüzde 99 yeşillik yiyeceksin. Ramazan dolayısıyla millet şu anda pazara saldırıyor " dedi. - İSTANBUL

Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 03:25 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı Balkondaki çiftten saksafon, piyano ve kemanla konser Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
ABD'de petrolün varil fiyatı 1 doların altına kadar geriledi ABD'de petrolün varil fiyatı 1 doların altına kadar geriledi         
21:26
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi         
21:22
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi         
21:14
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti         
21:06
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı         
20:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi         
20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz         
20:07
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti! Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!         
19:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak         
19:44
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:28
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi         
19:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler         
19:14
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi         
18:56
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı         
18:49
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak         
18:35
Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı         
18:26
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti         
18:25
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı         
18:24
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu         
18:20
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları         
18:11
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil         
18:02
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı         
17:49
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız         
17:46
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi         
17:29
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak         
17:14
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor         
17:11
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi         
17:06
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi         
17:04
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 21:53:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de pazarda Ramazan yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]