Kağıthane'de pazarda Ramazan yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Genel Kağıthane'de pazarda Ramazan yoğunluğu - Son Dakika

Kağıthane'de pazarda Ramazan yoğunluğu

6 saat önce

Kağıthane'de pazarda Ramazan yoğunluğu Ramazan ayının başlamasına kısa süre kala ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar pazarlara akın etti Ramazan Ayı'nın başlamasına kısa bir süre kala Kağıthane'de bulunan semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Kağıthane'de pazarda Ramazan yoğunluğu

Ramazan ayının başlamasına kısa süre kala ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar pazarlara akın etti

İSTANBUL - Ramazan Ayı'nın başlamasına kısa bir süre kala Kağıthane'de bulunan semt pazarlarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar Korona virüs(Kovid-19) nedeniyle alışverişlerini şimdiden yapmaya başladı.

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala kala vatandaşları alışveriş telaşı sardı. İstanbul'un birçok semtinde olduğu gibi Kağıthane'de de vatandaşlar Ramazan öncesi alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarını tamamladı. Korona virüs(Kovid-19) nedeniyle şimdiden alışverişini tamamlamak isteyenler pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların ise günlük veya haftalık ihtiyaçları için pazara çıktıkları görüldü.

"Zabıtadan pazarda denetim"

Pazarların kalabalık olmasından dolayı Kağıthane Belediyesi Zabıta Ekipleri denetim yaptı. Denetimde özellikle sosyal mesafeye dikkat çekilerek maske kullanılması gerekliliği hatırlatıldı. Maskesiz alışveriş yapan vatandaşlara ise satış yapılmaması gerektiği vurgulandı. Öte yandan yoğunluktan dolayı yer yer sosyal mesafeye de uyulmadığı fark edildi.

"Ramazan için alışveriş yapıyoruz"

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıklarını ancak Ramazan ayı için alışveriş yaptığını dile getiren Hüzeyfe Gündoğan "Şu anda alışveriş yapıyorum. Temel ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken dini ibadetler yönüyle de zorlanacağız. Camilere ve toplu kullanım alanlarına gidemeyeceğiz. Onun bir eksikliğini hissedeceğiz. İnşallah sağlık sıhhat içerisinde bu süreci atlatacağız. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Ramazan için alışveriş yapıyoruz " diye konuştu.

Pazarda alışveriş yaparken sosyal mesafeye uymaya çalıştığını ifade eden bir vatandaş, "Ramazan ayında herkese Allah'tan iyilik ve sağlık temenni ediyorum. Ülkemizden bu musibetin kalkmasını diliyorum. İnşallah güzel günler gelecek. Ramazan için bir şey yapmıyorum. Şu anda normal haftalık alışverişimi yapıyorum. Sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyorum" dedi.

"Ramazan dolayısıyla millet şu anda pazara saldırıyor"

Ramazan ayının yaklaşmasından dolayı pazarın çok kalabalık olduğunu belirten bir pazarcı, " Pazarımız şu anda çok kalabalık. Ramazan'da geliyor. Korona virüse karşı yüzde 99 yeşillik yiyeceksin. Ramazan dolayısıyla millet şu anda pazara saldırıyor " dedi.

Kağıthane'de pazarda Ramazan yoğunluğu

Kağıthane, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:46 Kaynak: İHA

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