Kağıthane'de Polis Memuru Şehit Oldu - Son Dakika
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Kağıthane'de Polis Memuru Şehit Oldu

16.07.2023 08:08

Kağıthane'de denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olayda motosiklet sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de, denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

MOTOSİKLETİ DURDURMAK İSTEDİ

Olay saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

HIZINI ARTIRIP MEMURUN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kendisine defalarca 'Dur' ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı.

'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, görevi başındaki polis memurunu şehit etti

SOL BACAĞINDA İÇ KANAMA

Polis memuru ağır yaralanırken motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edildiği belirtildi. Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Motosiklet sürücüsü Osman Boyra ise hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin trafikten men edildiği ve abartı egzozunun bulunduğu belirlendi.

Kaynak: DHA
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