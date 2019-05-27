Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de polisin arkadaşının silahlıyla intihar ettiği iddiası

Kağıthane'de polisin arkadaşının silahlıyla intihar ettiği iddiası

4 saat önce

KAĞITHANE'de, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen bir polisin, aynı evi paylaştığı ve meslektaşı olan arkadaşınım silahıyla başına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi.

Kağıthane'de polisin arkadaşının silahlıyla intihar ettiği iddiası, System.String[]


KAĞITHANE'de, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen bir polisin, aynı evi paylaştığı ve meslektaşı olan arkadaşınım silahıyla başına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Ekiplerin, olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Olay, 15.45 sıralarında Kağıthane Çayır Sokak üzerinde bulunan bir eve meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gören polis memuru Onur B., aynı evi paylaştığı ve meslektaşı olan arkadaşının silahıyla başına ateş ederek intihar etti. Arkadaşının bildirilmesi üzere olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, polisini olay yerinde öldüğünü tespit ederken, asayiş ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:44 Kaynak: DHA
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