Son Dakika Haberleri: KAĞITHANE'DE POLİSİN ARKADAŞININ SİLAHLIYLA İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI

KAĞITHANE'DE POLİSİN ARKADAŞININ SİLAHLIYLA İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI

16 dakika önce

KAĞITHANE'DE POLİSİN ARKADAŞININ SİLAHLIYLA İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI(Ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - KAĞITHANE'DE POLİSİN ARKADAŞININ SİLAHLIYLA İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI(Ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
KAĞITHANE'DE POLİSİN ARKADAŞININ SİLAHLIYLA İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:20 Kaynak: DHA
Güncel
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