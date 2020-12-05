Kağıthane'de polisleri gören uyuşturucu satıcıları kaçtı - Son Dakika

Kağıthane'de polisleri gören uyuşturucu satıcıları kaçtı

05.12.2020 14:00
Kağıthane'de polisleri gören uyuşturucu satıcıları kaçtı, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki şahıs, ekipleri görünce kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki şahıs, ekipleri görünce kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıslar tutuklanırken, şahısların üstünde ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kağıthane'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Kasım tarihinde şüpheli şahısların, para karşılığında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yaptığı tespit edildi. Bahse konu bölgenin Deste Sokak olduğunu tespit ederek, bölgeye giden polisleri gören şahıslar araçla kaçtı. Görevlilerce araçlarının durdurulması üzerine yaya olarak kaçan Cihan B. ve Yunus Ç., kovalamaca neticesinde yakalandı.

Şüpheliler ve araç üzerinde yapılan aramalarda 23,24 gram satışa hazır halde bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 80 TL, uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet cep telefonu ve Beşiktaş Belediyesine ait, çalıntı olduğu değerlendirilen görevli araç kartı ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları hakimlikçe 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de polisleri gören uyuşturucu satıcıları kaçtı - Son Dakika


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