Kağıthane'de PTT şubesine silahlı soygun
1 saat önce
Kağıthane'de PTT şubesine silahlı soygunİSTANBUL - Kağıthane'de bulunan PTT şubesine gelen elleri silahlı, yüzleri maskeli 2 şahıs, güvenlik görevlisine silah doğrultarak paraları alıp kaçtı.
Kağıthane
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:00 Kaynak: İHA
'de PTT
şubesine silahlı soygun
İSTANBUL - Kağıthane'de bulunan PTT şubesine gelen elleri silahlı, yüzleri maskeli 2 şahıs, güvenlik görevlisine silah doğrultarak paraları alıp kaçtı.
Olay, Kağıthane Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi
üzerinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. İddialara göre, PTT şubesine saat 04.00 sıralarında elleri silahlı yüzleri maskeli 2 şahıs geldi. Güvenlik görevlisine silah doğrultan şahıslar, gişe görevlilerinden paraları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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