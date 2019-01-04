Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Rallici Lüks Otomobiliyle Kaza Yaptı

Kağıthane'de Rallici Lüks Otomobiliyle Kaza Yaptı

1 saat önce

KAĞITHANE'de, rallici Can Altınok, lüks otomobiliyle zincirleme kazaya karıştı.

Kağıthane'de Rallici Lüks Otomobiliyle Kaza Yaptı, System.String[]
KAĞITHANE'de, rallici Can Altınok, lüks otomobiliyle zincirleme kazaya karıştı. Altınok'un kullandığı lüks araç önce bir otomobile ardında da bir minibüse çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, lüks araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, İmrahor Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ralli şampiyonalarında dereceleri de bulunan Can Altınok (27), kullandığı 34 FD 5160 plakalı lüks otomobiliyle, sağ şeritten sola geçerken, Tarık Yolcu'nun kullandığı 34 ZA 0376 plakalı otomobile yandan çarptı. Kontrolden çıkan lüks otomobil yolda savrulduktan sonra bu kez de bir yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Can Altınok'un yanındaki arkadaşının hafif şekilde yaralandığı kazada lüks otomobil ile minibüste büyük çapta hasar meydana geldi.

Kazanın ardından, cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Hasarlı araçların kenara çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Ralli pilotu Can Altınok'un ilk çarptığı aracın sürücüsü Tarık Yolcu "Arkadaş, sol şeritten bir anda sağ şeride geçmeye çalıştı. Araba bana vurduktan sonra dönmeye başlayınca yanlamasına minibüsün altına girdi. Bir anda anlayamadım, bayağı bir ses, gürültü geldi. İlk başta baktığımız şey; ölü ya da yaralı var mı diye baktık. Arkadaşta sadece bir zedelenme var, çok şükür böyle bir maddi hasarla atlattık" dedi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:22 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kritik Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:52:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Rallici Lüks Otomobiliyle Kaza Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]