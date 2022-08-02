Kagıthane'de yokuş aşağı kaçan nakliye kamyonu devrilerek durabildi - Son Dakika
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Kagıthane'de yokuş aşağı kaçan nakliye kamyonu devrilerek durabildi

02.08.2022 10:35
Kagıthane'de yokuş aşağı kaçan nakliye kamyonu devrilerek durabildi

Kağıthane'de rampa yukarı çıkan nakliyat kamyonu kontrolden çıkarak geri geri kaçmaya başladı.

Kağıthane'de rampa yukarı çıkan nakliyat kamyonu kontrolden çıkarak geri geri kaçmaya başladı. Elektrik direğine çarpan kamyon devrilerek durabildi. Kazayı şoför hafif sıyrıklarla atlatırken, sokakta kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Kaza, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Gülbaşak Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşya yüklü rampa yukarı çıkan 60 AAV 526 plakalı nakliyat kamyonun şoförü kontrolü kaybetti. Daha sonra panik yapan şoför frene bassa da yokuş aşağı kaçan kamyonu durduramadı. Geri geri kaçan kamyon kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan kamyon devrildi. Kazayı şoför hafif sıyrıklarla atlatırken sokakta kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Kaza sonrası olay yerine gelen araç sahibi Ali Perçin, "Şoför yukarı doğru çıkarken kalıyor. Panik yapıyor. Kaldırıma çıkıyor. Sonrada böyle devriliyor. Kimsede bir şey yok. Arabada arıza yok, geri kaçırmış. Araba yüklü olduğu için buradan yukarı çıkarken kalıyor. O da telaşlandığı için kaçırınca da bunların frenleri geri geri biraz zayıf. Zayıf olduğu için durduramıyor. Şans eseri sokakta kimse yok. Buraya yatırıyor" dedi.

Kaza sonrası devrilen kamyon vinçle kaldırılarak olay yerinden götürüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kagıthane'de yokuş aşağı kaçan nakliye kamyonu devrilerek durabildi - Son Dakika

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