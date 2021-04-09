KAĞITHANE'DE RASTGELE AÇILAN ATEŞ EVİNDE UYUYAN ÇİFTE DEHŞET YAŞATTI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE RASTGELE AÇILAN ATEŞ EVİNDE UYUYAN ÇİFTE DEHŞET YAŞATTI

09.04.2021 13:35

Kağıthane'de gece yaşadığı rezidansın terasına çıkan bir kişi etrafa rastgele ateş etti.

Kağıthane'de gece yaşadığı rezidansın terasına çıkan bir kişi etrafa rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar bir kilometre uzakta bulunan bir binaya isabet etti. O sırada evlerinde uyuyan aile ölümden döndü. Dehşet anlarını anlatan Büşra İşbilir O kurşun bize de gelebilirdi. Yarım santim ile kurtulduk diyebilirim dedi.

Olay, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Perşembe sabah 04.00 sıralarında yaşadığı rezidansın terasına çıkan bir kişi silahını çıkararak etrafa rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar bir kilometre uzakta evlerinde uyuyan İşbilir ailesinin camından girerek önce duvara daha sonra da kapıya isabet etti. O anda iki çocuğu ile uyuyan aile üyeleri neye uğradıklarını şaşırarak kendilerini yere attı. Kurşun isabet eden camdan düşen parçacıklar Büşra İşbilir'in gözüne geldi. Bir süre yerde yatan karı koca silah seslerinin kesilmesinin ardından kalkarak etrafı kontrol etti. İşbilir çifti, camdan giren kurşunun duvardan sekerek kapıya saplandığını gördü. Ali İşbilir, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Ali İşbilir olayın ortaya çıkması için emniyete giderek şikayette bulundu.

O KURŞUN DİĞER ODADAN GİRSEYDİ RANZADA YATAN ÇOCUĞUMA GELEBİLİRDİ

Olayı anlatan Büşra İşbilir Gece saat 04.00 sıralarıydı. Uyuyordum. Çocuğum rahatsız olduğu için ona bakmak için kalktım. Daha sonra uyudum. 20 dakika sonra bir patlama sesi geldi. Ben dolu yağıyor zannettim. Eşim de kurşun olduğunu anladı. Beni yere doğru çekmeye çalıştı. Cam patladığı için cam parçaları gözüme geldi. Ben tam kalkamadım. Beni sürükleyerek diğer tarafa çekti. Daha sonra çok sayıda silah sesi geldi. Yan taraftaki binaya da geldi. Ayakta olsaydık kurşunlar bize de isabet edebilirdi. O kurşun burada değil de burada olsaydı bize de gelebilirdi. Yani yarım santim ile kurtulduk diyebilirim. O kurşun bu odadan değil de öbür odadan girseydi çocuğum üst kat ranzada yatıyordu. Direk ona gelebilirdi dedi.

KAĞITHANE'DE RASTGELE AÇILAN ATEŞ EVİNDE UYUYAN ÇİFTE DEHŞET YAŞATTI
KAĞITHANE'DE RASTGELE AÇILAN ATEŞ EVİNDE UYUYAN ÇİFTE DEHŞET YAŞATTI
KAĞITHANE'DE RASTGELE AÇILAN ATEŞ EVİNDE UYUYAN ÇİFTE DEHŞET YAŞATTI
KAĞITHANE'DE RASTGELE AÇILAN ATEŞ EVİNDE UYUYAN ÇİFTE DEHŞET YAŞATTI
KAĞITHANE'DE RASTGELE AÇILAN ATEŞ EVİNDE UYUYAN ÇİFTE DEHŞET YAŞATTI
KAĞITHANE'DE RASTGELE AÇILAN ATEŞ EVİNDE UYUYAN ÇİFTE DEHŞET YAŞATTI
KAĞITHANE'DE RASTGELE AÇILAN ATEŞ EVİNDE UYUYAN ÇİFTE DEHŞET YAŞATTI
KAĞITHANE'DE RASTGELE AÇILAN ATEŞ EVİNDE UYUYAN ÇİFTE DEHŞET YAŞATTI
KAĞITHANE'DE RASTGELE AÇILAN ATEŞ EVİNDE UYUYAN ÇİFTE DEHŞET YAŞATTI

Kağıthane, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE RASTGELE AÇILAN ATEŞ EVİNDE UYUYAN ÇİFTE DEHŞET YAŞATTI - Son Dakika


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