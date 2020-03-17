Kağıthane'de refüje çarpıp uçan cip kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de refüje çarpıp uçan cip kamerada - Son Dakika

Kağıthane'de refüje çarpıp uçan cip kamerada

7 saat önce

KAĞITHANE'de refüje çarparak havalanan cip karşı şeritteki iki aracın arasından geçti.

Kağıthane'de refüje çarpıp uçan cip kamerada, System.String[]

KAĞITHANE'de refüje çarparak havalanan cip karşı şeritteki iki aracın arasından geçti. Araçlara da çarpan cip karşı kaldırımda durabildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Ayazma Caddesi'nde seyir halinde olan bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp havalandı. Karşı yönde bulunan iki otomobilin üzerinden geçen cip, kaldırımda durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

OLAY ANI KAMERADA Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen cip sürücüsünün seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor. Önce orta refüje çarparak havalanan cipin daha sonra karşı yöndeki iki araca çarpıp üzerinden geçtiği kameraya yansıyor. Karşı kaldırımda bulunan bir başka cip sürücüsü, üzerine doğru gelen cipi fark ediyor ve gaza basarak aracını hareket ettiriyor. İki araca çarparak üzerinden geçen cip ise karşı kaldırımda durabiliyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, cipte bulunan kişilerin yardımına koşuyor.


Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:30 Kaynak: DHA
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