Son dakika: KAĞITHANE'DE RESTORANDA YANGIN PANİĞİ - Son Dakika

Son dakika: KAĞITHANE'DE RESTORANDA YANGIN PANİĞİ
25.03.2021 13:10
Son dakika gündem haberi... KAĞITHANE'de bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu.
KAĞITHANE'de bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. İlk müdahaleyi çalışanların yaptığı yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Cendere Caddesi üzerinde bulunan restoranda saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Büyük panik yaşanan restoranda, çalışanlar yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Çalışaların yoğun duman sebebiyle söndürmekte zorlandığı yangını ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri fazla büyümeden söndürdü. Ekipler daha sonra duman tahliyesi yaptı. Yangının restoran bacasından çıktığı öğrenilirken olayda yaralanan olmadı.
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