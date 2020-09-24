- Kağıthane'de restore edilen asırlık çamaşırhanenin açılışı yapıldı - Son Dakika

- Kağıthane'de restore edilen asırlık çamaşırhanenin açılışı yapıldı

- Kağıthane'de restore edilen asırlık çamaşırhanenin açılışı yapıldı Kağıthane'de restorasyonu tamamlanan bir asrı aşkın tarihe sahip çamaşırhane, Sadabad Toplantı ve Gösteri merkezi olarak hizmete açıldı.

- Kağıthane'de restore edilen asırlık çamaşırhanenin açılışı yapıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de restorasyonu tamamlanan bir asrı aşkın tarihe sahip çamaşırhane, Sadabad Toplantı ve Gösteri merkezi olarak hizmete açıldı.

İstanbul'un tarihi öneme sahip mekanlarından biri olan Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi, 160 yıl aradan sonra Kağıthane Belediyesi tarafından restore edildi. Yaklaşık bir yıl süren çalışmayla özüne sadık kalınarak restorasyonu yapılan tarihi mekan, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere Sadabad Toplantı ve Gösteri Merkezi olarak İstanbulluların hizmetine sunuldu. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, tarihi yapı bugün gerçekleştirilen törenle resmen açılmış oldu. Açılış törenine Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bu tarihi eseri tekrar ihya etmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz" dedi.

"Tüm eserler baştan sona yenilendi"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "160 yıllık tarihi eserin ihya çalışmasında birlikteyiz. İstanbul'umuza ve Kağıthane'mize hayırlı olsun, özel bir eser oldu. Zamanında burası Sadabat Sarayının çamaşırhanesi olarak kullanılıyordu. Biz bu yeri Kağıthane'mize tekrar kazandırarak toplantı ve gösteri salonu olarak kullanılmasını sağlayacağız. Burada çok özel ve estetik bir çalışma yapıldı. Burada çalışan arkadaşlarımız tüm eserleri baştan sona yenilemiş oldular. Yukarıdaki tonozdan tutun, kapılara, çerçevelere, duvarlara kadar baştan aşağı yenilendi. Zeminde gördüğünüz taşlar 160 yıllık, bunları çıkartıp tekrar yerlerine ekledik. Bu tarihi eseri tekrar ihya etmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Çalışmalar yaklaşık 1 yıl sürdü. Göreve gelir gelmez ihalesini yaptık, ardından hızlı bir şekilde ekiplerimizi oluşturduk. Tarihine uygun olarak restorasyonunu gerçekleştirmiş olduk. İstanbul'umuza ve Kağıthane'mize hayırlı olsun diyorum" dedi.

Sadabad Toplantı ve Gösteri Merkezi olarak hizmete sunulacak olan mekan, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından kurdele kesme töreniyle resmen hizmete açıldı.

- Kağıthane'de restore edilen asırlık çamaşırhanenin açılışı yapıldı

Mevlüt Öztekin, Restorasyon, Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Kağıthane'de restore edilen asırlık çamaşırhanenin açılışı yapıldı - Son Dakika

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