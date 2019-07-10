Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de "riskli alan"  ilan edilen bölge havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

Kağıthane'de "riskli alan"  ilan edilen bölge havadan görüntülendi

2 saat önce

Ali AKSOYER- İstanbul DHA - KAĞITHANE Yahya Kemal Mahallesi içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

Kağıthane'de
Kağıthane, İstanbul, DHA, Güncel

Ali AKSOYER- İstanbul DHA - KAĞITHANE Yahya Kemal Mahallesi içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi. Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi sınırları içerisindeki bazı alanların "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi. Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.

BİNA ÇÖKMÜŞTÜ
Öte yandan Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çökmesinin ardından 2 bina boşaltılmış binalardan birisi büyük bir gürültüyle çökmüştü.


Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafikte saldırıya uğrayan aracın sahibi: Hamile eşim olaydan sonra yaşadığı şok nedeniyle sancılandı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı 23 Haziran'da AK Parti İstanbul il binasında neler yaşandı? Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: Bu havanın içinde her şey olabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 13:29:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de "riskli alan"  ilan edilen bölge havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]