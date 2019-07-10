KAĞITHANE'DE RİSKLİ ALAN İLAN EDİLEN BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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Ali AKSOYER- İstanbul DHA - KAĞITHANE Yahya Kemal Mahallesi içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:30 Kaynak: DHA
Ali AKSOYER- İstanbul DHA
- KAĞITHANE Yahya Kemal
Mahallesi içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi. Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı
Kararı'na göre, Kağıthane
'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi sınırları içerisindeki bazı alanların "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi. Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.
BİNA ÇÖKMÜŞTÜ
Öte yandan Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çökmesinin ardından 2 bina boşaltılmış binalardan birisi büyük bir gürültüyle çökmüştü.
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